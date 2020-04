Die deutsche Politik kommuniziert in der Corona-Krise bisher so ähnlich wie die Notenbanker in früheren Zeiten. Jeder weiß, dass ihre Beschlüsse gravierende Auswirkungen haben werden. Aber die Entscheider lassen sich nicht in die Karten schauen, verkünden ihre Maßnahmen teils überraschend und geben der Öffentlichkeit lieber nur allgemeine Betrachtungen und Sinnsprüche mit auf den Weg.

Moderne Notenbanken haben sich von dieser Praxis längst verabschiedet. Es ist heute selbstverständlich, dass sie ihre Überlegungen und Wenn-Dann-"Reaktionsfunktionen" transparent machen. So können die Wirtschaftsakteure mitdenken und sich auf eine Linie einstellen, auch wenn konkrete Beschlüsse erst zu einem unbekannten späteren Zeitpunkt erfolgen. Das Instrument der "Forward Guidance", die Vorausschau auf den geplanten Kurs, mache ihre Geldpolitik effektiver, sagt die EZB.

Auch die Seuchenpolitik sollte diesem Gedanken folgen. Die Regierungen in Bund und Ländern werden in Kürze entscheiden, wie es mit dem deutschen "Lockdown" weitergehen soll. Wird dabei keine Strategie deutlich, dann droht lähmendes Hickhack auf allen Ebenen.

Seit den ersten drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens Mitte März hat die Politik vor allen Dingen die Botschaft ausgesendet, dass "die Kurve abgeflacht" werden müsse: Es gehe jetzt darum, die Infektionswelle so zu begrenzen, dass die medizinischen Kapazitäten nicht überfordert werden. Zur Verdeutlichung des Plans wurde sogar das entsprechende Kurvenchart in der breiten Öffentlichkeit massiv gestreut - vermutlich eine Premiere in der politischen Massenkommunikation der Bundesrepublik.

An welchen konkreten Indikatoren der Erfolg nun zu messen ist, bleibt allerdings unklar. Die offiziellen Aussagen sind teilweise widersprüchlich. Einiges deutet darauf hin, dass die Verantwortlichen sich zuletzt für eine umfassendere Strategie in der Art entschieden haben, wie sie das viel zitierte "Hammer und Tanz"-Paper des Silicon-Valley-Unternehmers Tomas Pueyo beschreibt: In einer ersten Phase ("Hammer") muss das Virus, das sich exponentiell verbreitet, mit drakonischsten Maßnahmen und auch um jeden wirtschaftlichen Preis zurückgedrängt werden. In einer zweiten Phase ("Tanz") kann das öffentliche Leben dann in sorgfältig gewählten Einzelschritten wieder geöffnet werden.

Solche Schritte werden mittlerweile vielfach diskutiert, die Wissenschaftsakademie Leopoldina und der Expertenrat von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet haben dazu ihre Gutachten vorgelegt. Die große Frage ist, wann die "Hammer"-Phase so erfolgreich war, dass zur "Tanz"-Phase übergegangen werden kann. Eine seuchenpolitische "Forward Guidance" müsste die Kriterien und Entscheidungsprozesse transparent machen, selbst wenn sie sich nicht auf Termine festlegt.

Die bisherige offizielle Kommunikation zielt vor allem darauf, den Durchhaltewillen und die Disziplin zu stärken. Ihre Botschaft ist, dass der Stillstand eben solange dauert, bis das Virus endgültig besiegt ist. Irgendwann wird man mitteilen, dass "die Luft rein" (oder der Impfstoff gefunden) ist, und der Alltag kehrt zurück. Wer bis dahin über Lockerungen auch nur laut nachdenkt, handelt eigensüchtig und sabotiert die gemeinschaftliche Anstrengung.

Dieser Kurs führt in eine gefährliche Sackgasse. Er verweigert den Bürgern jede Möglichkeit des Planens und Mitdenkens: Abwarten ist alles. Er spaltet aber auch das Land, weil es so aussieht, als gebe es einen Kampf zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Die Einen verweisen auf sterbende Menschen, die Anderen auf sterbende Betriebe. Beide werfen einander Verantwortungslosigkeit vor.

Eine klar kommunizierte Strategie würde zeigen, dass und wie diese Ziele sehr wohl verbunden sind. Und sie würde auch sichtbar machen, dass "Kurswechsel" in der Corona-Politik weder Todsünde noch das Eingeständnis eines Fehlers sind. Solche Wechsel gehören schlicht dazu: Denn der Kampf gegen die Seuche wird verschiedene Phasen haben. Gute Politik sagt, wo wir uns befinden und wo sie hinwill.