Zweite Dosis erst später Jens Spahn will Impfung mit Griff in die Reserve beschleunigen

Corona-Impfstoff in Deutschland ist knapp. Andere Länder sind mit der Immunisierung der Bevölkerung viel weiter. In seiner Not will jetzt Jens Spahn die zweite Dosis des Biontech-Impfstoffes später verimpfen lassen, um so größere Teile der Bevölkerung schneller zu schützen.