Eine "Stopp-Corona-App" soll in nächster Zukunft auch in Deutschland an den Start gehen. Es ist völlig richtig und dringend geboten, auch in der Medizin bei Diagnostik und Massenphänomenen wie Epidemien vermehrt auf digitale Helfer zu setzen. Beachtlich ist, wie schnell eine "digitale Grassroots-Initiative" hier Aktivitäten und Lösungsansätze vorangetrieben hat. Auffallend ist allerdings auch, dass selbst so kurz vor dem Start wenig Substantielles über die Technik der App bekannt ist.

Thorsten Grenz Thorsten Grenz

Das ist eine große Schwäche, denn die App hängt von einer sehr hohen Akzeptanz und dem aktiven Mitmachen der Bevölkerung ab: Unterstützung fällt doch viel leichter, wenn man vom Nutzen überzeugt sein kann. Diese Voraussetzung fehlt derzeit noch: Einem "sachverständigen Externen" ist es nicht möglich, sich ein Urteil über die zu erwartende Zuverlässigkeit und damit den Nutzen zu bilden.

Und das wiederum liegt an einer entscheidenden offenen Flanke der Corona-App: mögliche Fehler beim "Kontakt".

Wie bei jedem anderen Test oder Diagnose können Fehler auftreten (hier bei der Feststellung eines Kontaktes). Deshalb gilt es, das mögliche Ausmaß der Fehler zu erkennen. Es treten stets zwei Arten von Fehlern auf: Im Fall der Stopp-Corona-App können einerseits tatsächlich stattgefundene Kontakte übersehen werden (der "Fehler 1. Art") und damit die Nutzer in trügerischer Sicherheit gewogen werden. Hier ist zu erklären, was genau die App als Kontakt einstuft und ob das medizinisch sinnvoll ist. Andererseits können aber auch relevante Kontakte vom System gemeldet werden, obwohl sie gar nicht stattgefunden haben (der Fehler 2. Art). Eine sehr große Anzahl "falsch-positiver" Warnhinweise mit der Folge unnötiger Isolation und Tests überflutet schnell jedes System. Hier ist die Verlässlichkeit der Abstandsmessung von entscheidender Bedeutung.

30





Das Ausmaß zu erwartender Fehler lässt sich mit den bekannt gewordenen Informationen nicht annähernd genau einschätzen. Bisher (Stand: 6. April) wurden nur wenige, zudem unpräzise, Informationen veröffentlicht. Das mag man nachsehen, denn die Macher haben sich wohl zunächst auf die Entwicklungs- und Öffentlichkeitsarbeit konzentriert. Nun ist aber auch nachzuweisen, dass das System so gut funktioniert, dass es einen verlässlichen Beitrag zur Identifikation von Kontaktpersonen liefert und zugleich nicht allzu viele Kontakte, die gar nicht bestanden haben, dennoch meldet.

Um das einschätzen zu können, müssen zumindest nachfolgende Fragen beantwortet werden. Die Fragen hängen zwar systematisch zusammen, werden aber im Interesse der Übersichtlichkeit in Abschnitten abgehandelt.

Fragen zum "Kontakt": Was genau ist ein Kontakt? Unter welchen Bedingungen wird ein Kontakt registriert? Und: Ist diese Definition medizinisch sinnvoll? In Presseberichten ist zu lesen, dass ein Kontakt dann registriert wird, wenn eine Kontaktperson weniger als zwei Meter entfernt war und der Kontakt 15 Minuten bestanden hat. An anderen Stellen ist anstelle von 15 Minuten von zwei Minuten Kontaktdauer die Rede. Der Abstand von zwei Metern orientiert sich an der bekannten Abstandsregel und ist als solcher plausibel (zu den Herausforderungen der Abstandsmessung im nächsten Fragenkomplex). Die Länge der Kontaktdauer ist erklärungsbedürftig: 15 Minuten dürften viel zu lang sein; ob zwei Minuten sinnvoll sind, können Mediziner beantworten. Zudem bleibt unklar, ob Dauer und Abstand eines Kontakts allein ausreichen, die medizinische Relevanz eines Kontakts zu beurteilen.

Fragen zur Abstandsmessung: Wie werden die Abstände ermittelt? Ist die Ermittlung ausreichend genau? Wie und mit welchen Smartphones wurde getestet? Bekannt ist, dass die Abstandsmessung mittels Bluetooth erfolgt. Das ist grundsätzlich sinnvoll, da alternative Funktechnologien unpraktikabel sind - und das nicht nur aus Gründen des Datenschutzes. Zum Messverfahren selbst fehlen Fakten, es findet sich nur der nicht weiter belegte Hinweis, es handele sich um "etablierte und gut getestete" Verfahren.

Hier liegt eine große Herausforderung: Die Entwickler einer ähnlichen App in Singapur berichten, dass die verlässliche Abstandsmessung das größte Problem überhaupt sei. Bei der Messung macht man sich die mit wachsendem Abstand vom Sender (also einem Smartphone) schwächer werdende Stärke des Bluetooth-Funksignals zu Nutze: Die Signalstärke wird gemessen, mit der ursprünglichen Signalstärke verglichen und daraus der Abstand errechnet. Eine große Herausforderung ist dabei, dass unterschiedliche Handy-Typen unterschiedliche Signalstärken haben: Die Techniker in Singapur sprechen von einem Faktor 10 - und mehr!

Um verlässliche Abstandsmessungen zu erhalten, muss also der entfernungsabhängige Rückgang der Signalstärke für jedes Smartphone-Modell ermittelt werden und bei der konkreten Registrierung eines Kontaktes die beteiligten Handytypen bekannt sein. Dazu müssen auch diese technischen Informationen übertragen werden.

Zur Frage, wie die technischen Herausforderungen der Abstandsmessung in Deutschland angegangen wurde, gibt es nur wenige Informationen. Wiederum in Presseberichten ist zu lesen, dass die Messung eine Präzision von 1,5 Metern habe. Was ist das für ein Wert und wie wurde er ermittelt? Handelt es sich um einen Mittelwert, ein Maximum oder gar ein Minimum? Das ist bedeutsam für die praktische Anwendbarkeit des Verfahrens - oder umgekehrt formuliert: Um das Ausmaß zu erwartender Fehlalarmen absehen zu können.

Dazu ein Beispiel mit den eben genannten Werten: Ist der Abstand mit zwei Metern fehlerlos ermittelt, so ergibt sich eine Kreisfläche von knapp 13 Quadratmetern als "gefährdete Zone" um das Handy einer Kontaktperson herum. Diese breitet sich bei Messfehlern schnell aus: Beträgt der Abstand tatsächlich nicht zwei sondern 3,5 Meter (als Summe aus den zwei Metern gewünschten Abstands plus eines Messfehlers von 1,5 Metern), so wird die dreifache Fläche zur "gefährdeten Zone" erklärt. Zwei Drittel davon sind allerdings tatsächlich harmlos, alle dort befindlichen Personen würden also fehlerhaft als gefährdete Kontakte klassifiziert.

In einem aktuellen Pressebericht ist nun sogar von "Bluetooth-Reichweite" als Abstandsmaß die Rede. Das ist hoffentlich nur unpräzise formuliert, denn dann würde die "gefährdete Zone" so gewaltig groß, dass die App daran scheitern würde: Geht man von zehn Metern Reichweite des Bluetooth-Signals aus, so vergrößert sich die Kreisfläche um das sendende Handy um das fünfundzwanzigfache im Vergleich zu zwei Metern. Andersherum formuliert: 96 Prozent der Fläche und mit ihr alle dort befindlichen Personen würden fehlerhaft als "gefährdet" eingestuft. Diese Fehlerrate wäre untragbar. Wie gesagt: es ist hier auf eine unpräzise Formulierung zu hoffen, die aber auch die Wichtigkeit möglichst präziser Abstandsmessung und den Bedarf an klaren Informationen dazu noch einmal unterstreicht.

Weiter: Wie wurde getestet? Um die Realitätsnähe der Testergebnisse im Vergleich zu späteren Einsatzbedingungen beurteilen zu können, sind zudem Angaben über den Testaufbau erforderlich. Dazu ist ein Video bekannt geworden, das Tests mit Bundeswehrsoldaten in Berlin zeigt: Diese bewegen sich in festgelegten Abfolgen durch einen Raum. Dieser Raum ist mit Ausnahme der Testpersonen leer. Die Ergebnisse wurden also unter sehr guten äußeren Bedingungen gewonnen, die minimale Störeinflüsse auf das Bluetooth-Signal erwarten lassen, aber in der Realität nur selten anzutreffen sind. Es ist daher sehr gut möglich, dass diese Ergebnisse im Vergleich zur rauen Realität zu positiv sind.

Fragen zur Akzeptanz und Beteiligung: Wie zuversichtlich ist man, die erforderliche Anzahl von Nutzern zu erreichen? Wie kann die tatsächliche aktive Nutzung nachvollzogen werden? Eine sehr breite Akzeptanz der App ist für ihren Erfolg unabdingbar, denn nur mit sehr vielen Nutzern gelingt die möglichst vollständige Identifikation von tatsächlichen Kontakten. Hier finden sich verschiedene Mindestteilnehmerzahlen: Singapur nennt eine Beteiligungsquote von 75 Prozent, in Europa werden 60 Prozent genannt, die nach Presseberichten auch in Deutschland angestrebt werden.

Das Ziel ist ambitiös. Dazu zunächst wieder der Blick auf die Erfahrungen Singapurs mit der Akzeptanz der App: Es sieht (überraschend) mau aus. Stand 1. April war nur ein Sechstel der Bevölkerung des Stadtstaates dabei, man ist also noch weit entfernt von den angestrebten 75 Prozent.

Für Deutschland sehen die Zielwerte bei überschlägiger Rechnung so aus: Bei 83 Millionen Einwohnern und 60 Prozent Teilnehmerquote müssten mindestens 50 Millionen mitmachen. Diese Zahl ist grob gerechnet und zu hoch, denn sie umfasst zum Beispiel auch Kleinkinder. Der Wert verdeutlich aber gut das Ausmaß der Akzeptanz, das erreicht werden muss.

Zur Einordnung der Größen: Es gibt gegenwärtig etwa 65 Millionen Smartphone-Nutzer in Deutschland. Wenn es in Deutschland gelingt, eine hohe Akzeptanz zu erreichen, so ist die nächste Frage zu klären: Ist überhaupt ein Überblick über die jeweils aktiven Nutzer der App möglich? Es reicht ja nicht, die App auf das Smartphone zu laden, das Gerät muss auch eingeschaltet und Bluetooth aktiviert sein. Davon kann man nicht ohne weiteres ausgehen, so dass zu fragen ist, wie die tatsächliche aktive Nutzung und mit ihr die Qualität der Kontaktfeststellungen eingeschätzt werden soll.

Wie anfangs geschrieben: Ich erwarte von digitalen Helfern auch und gerade im medizinischen Bereich große Impulse, besser zu werden. Dieses Potential hat auch eine "Stopp-Corona-App", die dazu aber nicht nur gut gemeint sein darf, sie muss auch sehr gut gemacht sein. Ein Fehlschlag der App wäre ein arger Rückschlag für alle digitalen Bemühungen schlechthin.

Der Autor ist Mitglied der MeinungsMacher des manager magazins. Dennoch gibt sein Beitrag nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wider.