Vor Corona-Gipfel am Mittwoch Bundesregierung will Lockdown verlängern - und lockern

Der Lockdown soll nach dem Willen der Bundesregierung grundsätzlich bis zum 28. März verlängert werden - so steht es in einer Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel am Mittwoch. Gleichzeitig soll es aber weitere Lockerungen geben.