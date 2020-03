Angesichts der Verwerfungen der Corona-Krise bemüht sich der Bund sicherzustellen, dass die Lebensmittelversorgung weiter gesichert bleibt. "Was nicht gesät, gepflanzt, geerntet, verarbeitet und transportiert wird, fehlt am Ende zur Versorgung unserer Bevölkerung", warnte Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) in einem Brief an die Regierungsfraktionen, aus dem am Mittwoch der "Businessinsider" zitierte.

Der Markt würde "ab Mai leiden", wenn jetzt nicht Gemüse gepflanzt werde, schrieb Klöckner. "Unser Selbstversorgungsgrad liegt bei einigen Grundnahrungsmitteln über 100 Prozent". Bei Obst und Gemüse aber unter 40 Prozent. Zudem drohe ein "massiver Engpass an Arbeitskräften" mit "enormen Auswirkungen auf unsere Urproduktion". Im März brauche Deutschland in der Regel 30.000 Saisonarbeitskräfte, im Mai sogar 85.000.

Daran, dass dies angesichts der Krise und nationalen Ausgangssperren darstellbar ist, haben viele Landwirte starke Zweifel. Zudem besteht die Sorge, dass viele Saisonkräfte aus Angst, nicht in ihre Heimatländer zurückkehren zu können, womöglich ganz wegbleiben.

Einreiseverbot für Saisonarbeitskräfte erschwert Ernte deutlich

Die Lage dürfte eher noch zuspitzen: Denn um die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland zu bremsen, hat der Bundesinnenminister am Mittwoch ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter angeordnet. Erntehelfern und anderen Saison-Arbeitskräften werde von diesem Mittwoch um 17 Uhr an im Rahmen der bestehenden Grenzkontrollen die Einreise verweigert, teilte ein Sprecher mit.

Diese Regelung gelte für die Einreise aus Drittstaaten, aus Großbritannien, für EU-Staaten wie Bulgarien und Rumänien, sowie für Staaten wie Polen oder Österreich, "zu denen Binnengrenzkontrollen vorübergehend wieder eingeführt worden sind". Aus Polen, Bulgarien und Rumänien kommen erfahrungsgemäß viele Erntehelfer. Vermehrt auch Ukrainer und Serben leisten körperliche Schwerarbeit auf deutschen Feldern. Auf deutschen Spargel- und Erdbeerfeldern zum Beispiel arbeiten zu 80 Prozent Menschen aus Rumänien. Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte, das Einreiseverbot treffe die Betriebe in der jetzigen Phase sehr hart. Der Stopp müsse so kurz wie möglich gehalten werden.

Um die Versorgung der Bevölkerung und die Belieferung der Läden sicherzustellen, hat das Kabinett deshalb am Montage eine Reihe von Maßnahmen beschlossen.

So wurde Land- und Ernährungswirtschaft als systemrelevante Infrastruktur anerkannt, um sicherzustellen, dass Betriebe wichtige Dienstleistungen auch in der Krise aufrechterhalten können.

Erntehelfer in Sachsen: Mit Sonderregelungen will der Bund Landwirte bei der Suche nach Erntehelfern unterstützen

Und auch die Regelungen für Erntehelfer wurden erweitert. So dürfen Saisonkräfte vorübergehend statt bislang 70 Tagen künftig bis zu 115 Tage sozialversicherungsfrei beschäftigt werden.

Zudem sollen Beschäftigte anderer eventuell krisengebeutelter Wirtschaftszweige leichter in die Ernährungsindustrie wechseln können. Arbeitnehmerüberlassung sollen hier in der Krise nun ohne Erlaubnis möglich sein.