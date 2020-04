Was ab Montag geht - und was nicht

Eine Windskaterin ist am Sonntag in Berlin auf dem Tempelhofer Feld unterwegs.

Bis Sonntagvormittag wurden in Deutschland seit Beginn der Krise mindestens 140.478 Infektionen registriert. Mindestens 4289 Menschen starben an dem Coronavirus, berichtete die Deutsche Presse-Agentur auf Grundlage von Angaben aus den Bundesländern. Vermutet wird, dass die tatsächlichen Zahlen - wie in anderen Ländern - um einiges höher liegen. Trotz ungewisser Aussichten werden in Deutschland ab diesem Montag erstmals eine Reihe von Corona-Einschränkungen gelockert. Das Vorgehen der Bundesländer ist unterschiedlich. Lesen Sie den Überblick:

Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen öffnen

Nach dem jüngsten Beschluss von Bund und Ländern dürfen Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern nun wieder öffnen. Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen dürfen alle wieder aufmachen. Allerdings müssen sich die Kunden in manchen Bundesländern länger gedulden als anderswo - abhängig davon, wie streng die jeweilige Landesregierung ist.

Gleichwohl dürfen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch größere Läden aufmachen, wenn sie die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Ebenso in Hessen - weil sich laut Landesregierung die Mehrzahl der Nachbarländer für diesen Weg entschieden habe. Solche Einzelhändler müssten die Abtrennung aber "unmissverständlich" durchsetzen. In Brandenburg und Niedersachsen dürfen auch Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern öffnen, die in Einkaufszentren liegen.

Zudem können die Bundesländer entscheiden, wann sie diesen Beschluss umsetzen. In einigen Ländern müssen sich die Verbraucher daher noch gedulden. In Berlin und Brandenburg etwa öffnen die Geschäfte erst am Mittwoch wieder, in Thüringen gehen die Gitter am 24. April wieder hoch. Besonderheiten gibt es auch in Bayern: Dort dürfen am Montag Gärtnereien, Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen, die kleineren Läden sowie alle Auto-, Fahrrad- und Buchhändler folgen eine Woche später.

Andere Länder wie Nordrhein-Westfalen sind deutlich forscher: Die Landesregierung will bereits im ersten Schritt zusätzlich Möbelhäuser und Babyfachmärkte öffnen lassen. Der Möbelriese Ikea lässt die Türen aber zunächst trotzdem zu.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mahnte nicht von ungefähr in der "Bild am Sonntag": "Wir dürfen nicht durcheinanderlaufen wie ein Hühnerhaufen und uns gegenseitig abwechselnd mit Verschärfungen und Lockerungen überbieten."