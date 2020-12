Mehr als 27.000 Neuinfektionen RKI meldet fast 1000 Tote binnen 24 Stunden

Mit Beginn des harten Lockdowns in Deutschland steigt die Zahl der Corona-Toten dramatisch an. Laut Regierung sollen noch in diesem Jahr die Impfungen beginnen. Der Bevölkerung stehen aber gleichwohl harte Monate bevor.