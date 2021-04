Streit um neues Gesetz Bundestag beschließt Corona-Notbremse - und das gilt bis Sommer

Einzelhandel, Tourismuswirtschaft und das Gastgewerbe kritisieren die beschlossene Corona-Notbremse scharf. Die FDP will gegen das Gesetz vor das Verfassungsgericht ziehen. Was jetzt noch erlaubt ist - und was nicht.