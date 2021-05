Kampf gegen Pandemie 6000 Betriebsärzte impfen ab 7. Juni gegen das Coronavirus

Betriebsärzte in Deutschland steigen in die Covid-Impfkampagne ein. Jeder Betriebsarzt soll zum Start in der zweiten Juni-Woche 102 Biontech-Dosen erhalten. Die Impfung auch von Kindern bleibt umstritten.