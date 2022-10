Ich will an dieser Stelle gar nicht in die Details gehen. Das ist in den vergangenen Wochen wiederholt kritisch getan worden und hilft bei der Einordnung eines Papiers nicht weiter, das Fachwissen, Ignoranz, diffuse Ideen, konkret angestoßene Projekte und bereits krachend gescheiterte Unternehmungen recht ununterscheidbar nebeneinanderstellt. Wo die Wichtigkeit des Breitbandausbaus – mittlerweile "Gigabitausbau" genannt – als "Projekt mit Hebelwirkung" erkannt wird, geht’s sicher bald richtig los.