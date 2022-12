Arbeitsmarkt

Zur Arbeitsmarktpolitik heißt es mit Blick auf Transferleistungen, diese müssten so aufeinander abgestimmt werden, dass die Arbeitsanreize gestärkt würden. "Bei der Ausgestaltung der Kindergrundsicherung besteht sonst die erhebliche Gefahr, dass aus guten Motiven die Arbeitsanreize für Geringqualifizierte beeinträchtigt werden", zitiert die "FAZ" weiter aus dem Papier.

Zudem gibt es Vorschläge für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Um qualifizierte Zuwanderung zu erleichtern, solle Anfang 2023 ein Gesetzesvorhaben anhand der im Kabinett beschlossenen Eckpunkte auf den Weg gebracht werden.

Staatsfinanzen/Energiepolitik

Auch dem Thema Staatsfinanzen widmet sich Lindner dem Zeitungsbericht zufolge. "Die Menschen und die Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass der Staat über genügend Ressourcen verfügt und gewillt ist einzugreifen, um produktive Kapazitäten und Unternehmen zu erhalten", heißt es.

Die Finanzpolitik müsse daher den "Exit" aus aktuellen Maßnahmen wie der Strom- und Gaspreisbremse mitdenken. Parallel wirbt Lindner in diesem Zusammenhang für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke über April 2023 hinaus und die Aufhebung des Frackingverbots, um heimische Gasvorkommen erschließen zu können.

"Wer Fracking in Deutschland will, meint es offensichtlich nicht ernst mit der Modernisierung hin zu einer erneuerbaren und günstigen Energieversorgung", konterte Grünen-Fraktionsvize Audretsch. "Die Leitmärkte der Zukunft werden klimaneutral sein. Die USA investieren massiv in den ökologischen Wandel, auch Deutschland ist gut beraten, mehr Investitionen in nachhaltige Technologie zu lenken", betonte er im Gespräch mit dem "Spiegel".

Laut "FAZ" stelle Lindner in dem Papier auch zur Diskussion, die Erhöhung des CO₂-Preises nicht nur 2023 auszusetzen. Für die folgenden Jahre müsse geprüft werden, ob wegen der gestiegenen Marktpreise Interventionen des Gesetzgebers unterbleiben könnten, heißt es demnach.

Im Sozialversicherungssystem wiederum müssten "Leistungsausweitungen" unterbleiben, "solange sie nicht dauerhaft ohne steigende Beiträge oder Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt finanziert werden können" – eine klarer Fingerzeig an die SPD.