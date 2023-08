Vor allem die FDP hatte im Bundestagswahlkampf 2021 damit geworben, in Deutschland eine Aktienrente nach dem Vorbild Schwedens einführen zu wollen. Das skandinavische Land gründete bereits in den 1990er-Jahren den sogenannten AP7-Fonds, der als neues Element des schwedischen Altersvorsorgesystems sein Kapital in Aktien investiert, zum Großteil über weltweit anlegende Indexfonds.

Die Teilnahme an der aktienbasierten Altersvorsorge ist für jeden Rentenversicherten in Schweden verpflichtend. Entweder seine Beiträge fließen in den AP7-Fonds oder in einen von vielen anderen zugelassenen Aktienfonds, die dann ebenfalls ins persönliche Depot gelangen. Dabei zahlen die Schweden die Beiträge für die Aktienrente nicht zusätzlich. Vielmehr sank der Beitrag für das gesetzliche Umlagesystem des Landes seit Einführung des AP7-Fonds um jene 2,5 Prozent, die in nun in Aktien fließen.