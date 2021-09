Wahlprogramme im Vergleich Was die Steuerpläne der Parteien Ihnen bringen

So schläfrig der Wahlkampf daherkommt, so radikal unterscheiden sich die Parteien in der Steuer- und Finanzpolitik. Hier sehen Sie, wie sich die Programme nach Schätzung der ZEW-Ökonomen auf Ihr Konto auswirken würden - und wie auf den Staatshaushalt.