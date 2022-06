Nach der Pleite der MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern wird nun auch für den Standort in Rostock eine Lösung konkreter. Die Bundesregierung habe ein Angebot abgegeben, die Werft in Rostock-Warnemünde zu erwerben, um sie in ein Marinearsenal umzuwandeln, bestätigte das Bundesverteidigungsministerium am Freitag.