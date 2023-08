Zehn-Punkte-Plan Bundesregierung beschließt Maßnahmen gegen Wirtschaftskrise

Die Bundesregierung will mit einem Zehn-Punkte-Plan die Investitionsbremse bei Unternehmen lösen. Bundeskanzler Olaf Scholz (65) verwies bei der Vorstellung am Dienstag in Meseberg vor allem auf ein steuerliches Entlastungspaket mit einem Volumen von sieben Milliarden Euro. "Wir werden über die Möglichkeiten diskutieren, wie wir einen großen Schub in die Sache bekommen", sagte der SPD-Politiker zudem. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Vizekanzler Robert Habeck (53, Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (44, FDP) wurden aber strittige Themen wie etwa die Einführung eines Industriestrompreises ausgeklammert. Lindner sagte zudem, ein Konjunkturpaket sei derzeit die falsche Antwort, steuerliche Entlastungen in verschiedenen Bereichen setzten aber die richtigen Impulse. Deutschland wachse weniger dynamisch als andere Staaten, habe aber eine gute Substanz.