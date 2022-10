Die drei noch in Betrieb befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen bis zum 15. April 2023 in Betrieb bleiben. Auf Basis seiner Richtlinienkompetenz ordnete Bundeskanzler Olaf Scholz (64; SPD) an, die gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31. Dezember hinaus bis längstens zum 15. April 2023 zu betreiben. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Schreiben von Scholz an Wirtschaftsminister Robert Habeck (53; Grüne) Umweltministerin Steffi Lemke (54; Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (43; FDP) hervor.