Eine andere Gruppe, die Aktivisten "Debt for Climate", forderte Lindner auf, vor Ort mit ihr zu sprechen . Laut den Aktivisten haben sich diese auch im Sekretariat von Lindner festgeklebt. Parallel blockierten Demonstranten erneut seit dem Morgen an mehreren Stellen Autobahnausfahrten in Berlin, unter anderem in Charlottenburg, Tempelhof und Schöneberg. Einige von ihnen klebten sich an den Straßen fest.