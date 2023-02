Deutschlands wichtigste Cyberbehörde Claudia Plattner wird neue BSI-Präsidentin

Plattner, die damit als erste Frau die Leitung des 1991 gegründeten BSI übernehmen würde, ist seit Sommer 2021 Generaldirektorin für Informationssysteme bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Zuvor war die Mathematikerin bei der Bahn-Tochter DB Systel für die Modernisierung der IT der Deutschen Bahn zuständig. Sie hat an der Technischen Universität Darmstadt und an der Tulane University im US-Bundesstaat Louisiana Mathematik studiert.