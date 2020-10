Bund der Steuerzahler Schulden klettern um 10.424 Euro - pro Sekunde

Die Schulden von Bund, Länder und Gemeinden steigen so schnell wie nie zuvor. Erstmals in der 25-jährigen Geschichte der "Schuldenuhr" klettern die gemeinsamen Verbindlichkeiten um mehr als 10.000 Euro in der Sekunde.