Pistorius ist ein anderer Typ als Scholz, klarer, auch angriffslustiger, wie der SPIEGEL berichtet. Wegen seiner direkten Ansprache galt Pistorius in Niedersachsen als einer der populärsten Minister. Seit 2017 gehört er dem Landtag in Hannover an. Von 2006 bis 2013 war er Oberbürgermeister in Osnabrück.

Mit der Entscheidung für Pistorius gibt Scholz seine bisherige Linie auf, dass Männer und Frauen in gleicher Zahl im Kabinett vertreten sein sollen. Die Männer wären nun in der Mehrzahl. Aus Regierungskreisen hieß es, die Kabinettsumbildung beschränke sich auf das Verteidigungsministerium. Im Gespräch ist allerdings, dass Innenministerin Nancy Faeser (52, SPD) Anfang Februar ihre Spitzenkandidatur für die Landtagswahl in Hessen erklären könnte. Vielfach wird erwartet, dass sie dann ihren Ministerposten aufgibt. Damit wäre ein weiterer Kabinettsposten neu zu besetzen.