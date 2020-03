Der Landtag in Thüringen hat Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten gewählt. Im dritten Wahlgang kam der von einer rot-rot-grünen Minderheitskoalition unterstützte Linken-Politiker am Mittwoch in geheimer Wahl auf 42 Ja-Stimmen, bei 23 Nein-Stimmen und 20 Enthaltungen. Im dritten Durchgang reichte die einfache Mehrheit. Die Wahl war neu angesetzt worden, nachdem vor einem Monat überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich maßgeblich mit Stimmen von AfD und CDU zum Regierungschef gewählt worden war.

Der 64-Jährige nahm die Wahl an und wurde vereidigt.

Die 42 Stimmen für Ramelow entsprechen der Stärke der Fraktionen von Linken, SPD und Grünen. Der rot-rot-grünen Minderheitskoalition fehlen im Landtag vier Stimmen für eine absolute Mehrheit. Im dritten Wahlgang reichte dann die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Wahl zum Ministerpräsidenten.

Die 21-köpfige CDU-Fraktion hatte zuvor angekündigt, sich zu enthalten. Einer der CDU-Abgeordneten stimmte im dritten Wahlgang vermutlich mit Nein, ebenso die AfD. Die vier im Plenarsaal anwesenden FDP-Abgeordneten stimmten nicht mit ab und blieben sitzen. Den Boykott der Wahl hatten die Liberalen zuvor angekündigt.

Mit der Wahl des neuen Ministerpräsidenten soll die seit Wochen andauernde Regierungskrise in Thüringen beendet werden. Anfang Februar war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Hilfe seiner eigenen Fraktion sowie von CDU und AfD im dritten Wahlgang überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Das löste ein politisches Beben in ganz Deutschland aus.

Linke, SPD und Grüne einigten sich vor der Wahl mit der CDU auf einen Stabilitätspakt bis zu Neuwahlen im kommenden Jahr. Bis dahin soll unter anderem der neue Landeshaushalt verabschiedet werden.

Das entsprechende Protokoll unterzeichneten Vertreter der CDU-Fraktion demnach am Mittwochmorgen. "Uns trennen große inhaltliche Unterschiede zwischen den Fraktionen, aber es gibt auch Aufgaben, die gemeinsam gelöst werden können und müssen, damit es im Land vorangeht und wir zu stabilen Verhältnissen kommen", erklärte Fraktionschef Mario Voigt. "Wir sichern Regierungsfähigkeit und sorgen für politische Erkennbarkeit der CDU."

Die zuvor besprochene Abgabe einiger (anonymer) Ja-Stimmen von mindestens vier CDU-Abgeordneten, um Ramelow im ersten Wahlgang eine Mehrheit ohne AfD-Stimmen zu sichern, verweigerte die Fraktion jedoch.

ak/reuters/afp