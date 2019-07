Keine Zahlen über Beraterverträge, Kritik an von der Leyen

Demut in Brüssel: Auch als angehende EU-Kommissionspräsidentin wird Ex-Verteidigungsministerin von der Leyen nicht umhinkommen, einem Untersuchungsausschuss des Bundestages Rede und Antwort zu stehen

Ex-Verteidigungsministerin von der Leyen hatte ihre Soldaten zuletzt wohl immer noch nicht im Griff. Als einziges Ressort hat das Ministerium keine Zahlen über Beraterverträge geliefert - ein Ausschuss des Bundestags überprüft das Finanzgebaren der Streitmächte und wird die nach Brüssel enteilte künftige EU-Kommissionspräsidentin noch dazu befragen.

Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr mindestens 178 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Finanzministeriums in den 14 Ressorts, die auf Anfrage des Linken-Abgeordneten Matthias Höhn durchgeführt wurde und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Mit Abstand am meisten investierten das Innenministerium mit 78,7 Millionen Euro und das Verkehrsministerium mit 47,7 Millionen Euro in Sachverstand von außen. Das Bildungsministerium benötigte dagegen am wenigsten zusätzliche Expertise. Dort wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres nur 293.000 Euro für Berater ausgegeben.

Finanzstaatssekretärin Bettina Hagedorn weist in ihrer Antwort allerdings darauf hin, dass es für externe "Beratungs- und Unterstützungsleistungen" keine einheitliche Definition in den einzelnen Ministerien gebe. Deshalb könne "nicht von einer ressortübergreifenden Vergleichbarkeit der Angaben ausgegangen werden".

Das Kanzleramt ist in der Aufstellung nicht berücksichtigt. Als einziges Bundesministerium machte das Verteidigungsressort keine Angaben. Dort sei "die entsprechende Erhebung (...) noch nicht abgeschlossen", schreibt Hagedorn. Die Zahlen würden aber nachgereicht.

Opposition kritisiert Ex-Verteidigungsministerin scharf

Der Einsatz von Beratern im Verteidigungsministerium wird seit einem halben Jahr von einem Untersuchungsausschuss des Bundestags überprüft. Es geht um Vorwürfe von unkorrekter Auftragsvergabe bis hin zu Vetternwirtschaft. Sehr wahrscheinlich wird die gerade ausgeschiedene Verteidigungsministerin und künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch noch vom Ausschuss befragt.

Höhn nannte es "skandalös", dass ausgerechnet vom Verteidigungsministerium noch keine Zahlen geliefert worden seien. "Erst etabliert sie (von der Leyen) eine zum Teil rechtswidrige Berater-Kultur, die seit Monaten ein Untersuchungsausschuss aufklären muss, und trotzdem ist das Verteidigungsministerium nicht auskunftsfähig. Dies wird sie als Kommissionspräsidentin dem Untersuchungsausschuss erklären müssen", sagte der Linken-Politiker.

Ursula von der Leyens bemerkenswerte Karriere Ursula von der Leyen wird Präsidentin der EU-Kommission - die erste Frau auf diesem Posten. Die Personalie ist bemerkenswert, denn von der Leyen war bei der Europawahl keine Spitzenkandidatin. Weil alle anderen Kombinationen für die Besetzung der EU-Spitzenposten keine Mehrheit fanden, kam ihr Name ins Spiel. Nun soll sie Jean-Claude Juncker nachfolgen. Es ist ein weiterer Schritt in einer bemerkenswerten politischen Karriere - die sie auch ihrer ausgeprägten Fähigkeit verdankt, Krisen zu überstehen und im richtigen Moment auch mal zu schweigen. Von der wurde in Brüssel geboren - und kehrt voraussichtlich nun als Chefin der EU-Kommission nach Brüssel zurück. 1990 trat die promovierte Frauenärztin, die fließend englisch und französisch spricht, in die CDU ein. Anfang der Nullerjahre engagierte sie sich in der Kommunalpolitik, etwa im Stadtrat von Sehnde. Jubel am Abend des 2. Februar 2003: Die CDU mit Spitzenkandidat Christian Wulff (r.) holte in Niedersachsen 48,4 Prozent der Stimmen - und ließ die SPD damit deutlich hinter sich. Mit Wulff freuten sich Ursula von der Leyen und ihr Vater, der frühere niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht. Von der Leyen wurde unter Ministerpräsident Wulff Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit in Niedersachsen. Ihre Themen: bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Reformen im Gesundheitswesen. Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf konnte von der Leyen überzeugend für sich reklamieren. Sie hat mit ihrem Mann Heiko sieben Kinder. Das Foto stammt aus dem März 2003 in ihrem Wohnsitz in Hannover. Von der Leyen wurde schnell über die Grenzen Niedersachsens hinaus bekannt. Ab Dezember 2004 war sie Mitglied im CDU-Präsidium, der Wechsel in die Bundespolitik erfolgte Ende 2005: Nach der Bundestagswahl im September wurde von der Leyen im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Seitdem galt sie als eine Ziehtochter von Kanzlerin Merkel - zumindest während der ersten Jahre ihrer rasanten politischen Karriere. Von der Leyen mit ihrem Vater Ernst Albrecht: Er war von 1976 bis 1990 Ministerpräsident Niedersachsens. Das Bild vom 29. September 2005 zeigt die beiden auf Albrechts 75. Geburtstag. Rede beim CDU-Parteitag im Dezember 2007 in Hamburg: Von der Leyen geriet wegen der Themen Elterngeld und Krippenausbau immer wieder mit Parteifreunden aneinander. Die Initiative, mit Seitenzugriffssperren gegen Kinderpornografie-Anbieter im Internet vorzugehen, brachte ihr den Spitznamen "Zensursula" ein. Im Dezember 2011 wurde das Gesetz aufgehoben. Politisch ließ sie das Familienministerium 2009 hinter sich. Von der Leyen wechselte Ende November ins Arbeits- und Sozialministerium. 2010 wurde sie zudem Vize-Vorsitzende der CDU. Hier unterhält sie sich im Februar 2011 mit Merkel und Peter Altmaier. Besuch in Brüssel: Als Arbeitsministerin war von der Leyen im Mai 2011 bei der EU-Kommission zu Gast. Einen heftigen Streit in der CDU löste von der Leyens Vorstoß aus, eine Frauenquote für Unternehmensvorstände und Aufsichtsräte zu etablieren. Von der Leyen konnte sich nicht durchsetzen, auch weil etwa Kabinettskollegin Kristina Schröder (l.) eine feste Quote ablehnte. Nächstes Ministerium: 2013 wurde von der Leyen als erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik Verteidigungsministerin. Am 17. Dezember 2013 übernahm sie das Amt von ihrem Vorgänger Thomas de Maizière und zog in den Berliner Bendlerblock ein. Ihr Verhältnis zu Angela Merkel hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits abgekühlt. Wurde sie bis dahin noch als mögliche Nachfolgerin von Kanzlerin Merkel gehandelt, sahen viele die neue Verteidigungsministerin seitdem nur noch als Ministerin auf Abruf. Das Verteidigungsministerium hatte schon für manchen Minister das Ende der politischen Karriere bedeutet. Auch von der Leyen hatte mit Problemen zu kämpfen: einer unzureichend ausgerüsteten, unterfinanzierten und auch personell schlecht aufgestellten Truppe. In ihre Zeit als Verteidigungsministerin fallen auch drei Krisen, die von der Leyen beinahe das Amt und ihre politische Karriere gekostet hätten ... Während "Flinten-Uschi" die öffentliche Inszenierung liebte und gern auch mal in Bomberjacke vor einem Kampfjet posierte, brach 2015 eine neue Front für von der Leyen auf: Das Projekt "VroniPlag" veröffentlichte Anhaltspunkte, dass von der Leyens medizinische Doktorarbeit ein Plagiat sein könnte. Von der Leyen ließ sich durch Rücktrittsforderungen nicht beirren - und bat statt dessen die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) um eine Überprüfung ihrer Dissertation. Der Senat der MHH entschied schließlich, dass es sich um einen "minderschweren Fall" handele: Von der Leyen durfte ihren Doktortitel behalten und blieb auch der Bundeswehr als Ministerin für Verteidigung erhalten. Auch die vom SPIEGEL aufgedeckte Berateraffäre der Ministerin brachte von der Leyen zwar ins Wanken, beendete aber nicht ihre politische Karriere. Der Bundesrechnungshof rügte zwar die massive Vergabe von Beraterverträgen im Verteidigungsministeriums, ohne dass die Verträge vorher ausgeschrieben worden wären.2019 prüfte ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Beraterverträge, doch von der Leyen blieb als Ministerin an Deck. Der Vorwurf, sie habe persönlich von der Auftragsvergabe profitiert, erhärtete sich nicht. Auch die Causa "Gorch Fock" machte von der Leyen zu schaffen: Die Instandsetzung des Segelschulschiffs der Marine wird um ein Vielfaches teurer als geplant. Die Ministerin legte schließlich fest, dass der Kostenrahmen von 135 Millionen Euro nicht überschritten werden darf; ursprünglich waren 10 Millionen angesetzt worden. Das Beispiel Gorch Fock zeigt wie der Streit um die Beraterverträge und um ihre Dissertation: In entscheidenden, krisenhaften Momenten bewahrt von der Leyen die Ruhe, sagt nur das Nötigste und setzt auf den Faktor Zeit - mit dieser Strategie hat sie schon mehrere politische Nahtod-Erfahrungen überstanden. Brüssel, ich komme: Als Präsidentin der EU-Kommission dürften die Aufgaben für von der Leyen nicht weniger werden. Die künftige Chefin der EU-Kommission und Nachfolgerin von Jean Claude Juncker ist Teil eines Personalpakets, mit dem noch vor wenigen Tagen niemand gerechnet hätte. Während die Deutsche Ursula von der Leyen die EU-Kommission führt, soll die Französin Christine Lagarde die Europäische Zentralbank EZB führen. Damit teilen sich Deutschland und Frankreich die Topjobs der EU - und von der Leyen ist trotz ihrer Entfremdung von Angela Merkel an der Spitze angekommen.

Im Februar hatte eine ähnliche Umfrage des Finanzministeriums ergeben, dass es zwischen 2014 und 2017 eine deutliche Steigerung der Ausgaben für Berater gegeben hat. 2014 lagen sie noch bei 63 Millionen Euro, 2015 waren es schon 105 Millionen, 2016 stieg die Zahl auf 243 Millionen und 2017 lag sie bei 248 Millionen Euro. Für 2018 lagen zum damaligen Zeitpunkt noch keine vollständigen Zahlen vor.

Das Engagement von Unternehmensberatern und anderen Experten von außen durch die Bundesregierung ist hoch umstritten. Kritiker meinen, dass der Einkauf von Sachverstand zu teuer und angesichts der mehr als 20 000 Mitarbeiter in den Ministerien auch nicht zwingend notwendig sei. Zudem wird zu großer Einfluss auf die Regierungsarbeit befürchtet.

rei/dpa-afx