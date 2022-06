Linksfraktionschef Dietmar Bartsch (64) kritisierte die Beraterausgaben und sprach von einem "unverantwortlichen Umgang" mit Steuergeld. "Die Ampel-Minister müssen ihren Beamten offensichtlich misstrauen, ansonsten lassen sich die vielen neuen Berater-Verträge nicht erklären", sagte er. "Während den Bürgerinnen und Bürgern das Geld aufgrund der außer Kontrolle geratenen Inflation wie Sand durch die Hände rinnt, geben die Ampel-Parteien es mit vollen Händen aus."

Die nächsten vier Jahre, das sind sich die Experten nahezu einig, wird das Wachstum noch mal anziehen: "Ich würde mich wirklich nicht wundern, sollten sich die Summen, die Bund, Länder und Kommunen für Berater ausgeben, bis zum Ende dieser Legislaturperiode auf gut fünf Milliarden erhöhen", sagt Thomas Deelmann, Professor für Management und Organisation an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen in Köln: "Allein die Ausgaben des Bundes dürften sich in diesem Zeitraum noch einmal mehr als verdoppeln."