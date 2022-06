Russwurm hatte den BDI zuletzt eher leise vertreten. "Es gilt der alte Spruch: Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Wenn ich in konstruktiver, vertraulicher Diskussion auf Offenheit und Gehör stoße, dann ist das der richtige Weg", sagte er vor Kurzem dem manager magazin. "Wichtig ist mir, dass in der Gesellschaft ankommt, dass Unternehmer keine gewissenlosen Gesellen sind." Tanja Gönner verfüge über "hervorragende Voraussetzungen", den Kurs der deutschen Industrie "in der Klimapolitik und der Stärkung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit mitzuprägen und den gesellschaftlichen Dialog aktiv zu führen".