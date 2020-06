Elektroauto an der Tankstelle: Die Zahl der Ladepunkte in Deutschland ist binnen eines Jahres um mehr als 10.000 auf 27.730 gestiegen

In Deutschland können nach Angaben der Stromlobby Elektroautos an immer mehr öffentlich zugänglichen Ladepunkten flottgemacht werden. Die Zahl dieser Punkte sei binnen eines Jahres um mehr als 10.000 auf 27.730 gestiegen, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Montag mit. An 14 Prozent dieser Stationen könnten die Fahrzeuge besonders schnell geladen werden.

Die meisten Ladepunkte gebe es in München, wo die Zahl innerhalb eines Jahres um 50 Prozent auf 1185 gestiegen ist. Dahinter folgen Hamburg mit 1096 und Berlin mit 1052 Ladepunkten. Auch bei den Bundesländern liege Bayern vorne, dahinter folgten Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Die Bundesregierung will den Ausbau dieser Infrastruktur vorantreiben. Bislang halten sich viele Verbraucher mit dem Kauf eines Elektroautos noch zurück. Grund hierfür ist angesichts der begrenzten Reichweiten der Fahrzeuge das noch nicht flächendeckende Ladenetz.

Ein dichtes Ladenetz gilt als eine zentrale Herausforderung für einen Durchbruch für E-Autos auf dem Massenmarkt. Die große Koalition will deshalb mit dem Konjunkturpaket auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben. Zusätzlich sollen 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau des Ladenetzes, die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität und die Batteriezellfertigung fließen. Bei den Stromtankstellen soll ein einheitliches Bezahlsystem kommen.

BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae begrüßte die Ankündigungen. Die Förderung der Elektromobilität komme zur rechten Zeit. Wichtig sei aber auch, den Ausbau der privaten Lademöglichkeiten voranzutreiben. "Wir dürfen hier nicht auf halber Strecke stehen bleiben", sagte Andreae.

