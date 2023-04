Sie sind als Aufsichtsratschef beim Kupferverarbeiter Aurubis nah an der stromintensiven Produktion. Welchen Strompreis zahlen Sie heute?

Im Moment ist der Börsenpreis bei 10 bis 13 Cent. Darin stecken für den deutschen Strommix etwa 5 Cent CO2-Zertifikatekosten. Aber es gibt für sehr energieintensive Industriebetriebe durch das europäische Recht eine Kompensation für die CO2-Zertifikate.die je nach Energieintensität etwa die Hälfte bis Dreiviertel der CO2-Kosten erstattet. Damit will die EU-Kommission das Abwandern von Industrie in Länder ohne CO2-Kosten vermeiden. Weil das gegengerechnet wird, kommen die meisten Industriebetriebe wie wir bisher per saldo unter 10 Cent. Diese wichtige Kostendämpfung ist allerdings bis 2030 begrenzt. Langfristig wird es für die energieintensiven Branchen – für Aluminium, Stahl, die Chemie, die Glas- und Papierindustrie – sehr schwierig. Denn wir werden in Deutschland auch noch in 2030 Gas- und Kohlestrom benötigen. Mein Appell ist deshalb: Wir müssen uns ernsthaft damit beschäftigen, wie wir einen Industriestrompreis von 5 Eurocent hinkriegen.