CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird Ursula von der Leyens Nachfolgerin als Bundesverteidigungsministerin, wie Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte. Sie soll schon am Mittwoch ernannt werden. Die Amtsinhaberin war am Dienstagabend vom Europaparlament zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden und hatte ihren Rücktritt in Berlin für Mittwoch angekündigt.

Dieser Wechsel kommt überraschend, weil es immer geheißen hatte, Kramp-Karrenbauer (56) wolle nicht ins Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel gehen, sondern sich auf die Aufgabe als CDU-Chefin konzentrieren. In Präsidiumskreisen hieß es, auch in dieser Runde sei die Entscheidung für viele völlig unerwartet gekommen. Neben Kramp-Karrenbauers Berufung soll es aber nach dpa-Informationen keine Veränderungen im Bundeskabinett geben.

Das Verteidigungsministerium zählt zu den heikelsten Posten der Bundesregierung. Seit Gründung des Ministeriums 1955 gab es 17 Ressortchefs, die durchschnittliche Amtszeit betrug nur etwas mehr als dreieinhalb Jahre. Ein Sprungbrett für die weitere Karriere war das Ministerium in vielen Fällen nicht, eher ein Schleudersitz - die künftige Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer geht also ein hohes Risiko ein. Mehrere ihrer Vorgänger mussten zurücktreten oder wurden vorzeitig entlassen.

Ursula von der Leyen hielt sich immerhin seit 2013 in dem Amt, trug dort aber einige Blessuren davon - etwa in der Berateraffäre, der Affäre um die Kostenexplosion bei der Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" und durch Material- und Ausrüstungsmängel.

Die eigentlichen Herausforderungen für die neue Ministerin sind nach Einschätzung von Militärexperten drei Punkte: Die Modernisierung und Instandhaltung von Waffensystemen und Material mit der Neuordnung des lähmenden Beschaffungswesens. Die Personalgewinnung angesichts zunehmender Konkurrenz um Fachkräfte. Zudem die Digitalisierung der Armee. Dazu gehören die Vernetzung von Waffensystemen, die Cyberarmee sowie der technisch und moralisch herausfordernde Einsatz von Systemen Künstlicher Intelligenz.

Und natürlich das leidige Thema Geld. Deutschland hat sich wie die anderen Nato-Verbündeten verpflichtet, dass die Verteidigungsausgaben sich bis 2024 in Richtung 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bewegen sollen. Für 2020 sind nun allerdings nur 1,37 Prozent der Wirtschaftsleistung anvisiert, laut Finanzplan soll die Quote bis 2023 sogar auf 1,25 Prozent sinken. Die Spreizung birgt Konfliktstoff insbesondere im Verhältnis zu den USA. Eigentlich hatte die Bundesregierung für 2024 ein Ziel von 1,5 Prozent für Verteidigung ausgegeben.

Ein höherer Verteidigungsetat ist wichtig, um die zahlreiche Projekte mit Geld versorgen zu können, er ist aber auch Voraussetzung dafür, einen Hauptstreitpunkt mit der US-Regierung von Donald Trump beizulegen. Es geht um den Vorwurf, Deutschland trage keine angemessen Last im Bündnis und lasse damit die USA für seine militärische Sicherheit zahlen.

In Zeiten, in denen die Steuerquellen nicht mehr so kräftig sprudeln wie in den vergangenen Jahren ist die Erhöhung des Verteidigungsetats ein schwieriges Unterfangen. In der Koalition könnte dies schnell zum Konfliktfall mit der SPD und ihrem Finanzminister Olaf Scholz führen, die sich gegen deutliche Steigerungen des Wehretats sträuben.

