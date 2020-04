Cockerungen der Corona-Maßnahmen: In Berlin bereiten Mitarbeiterinnen in einer Einkaufspassage das "neue" Einkaufen vor

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Maßnahmen einiger Bundesländer zur Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen kritisiert. Zwar trage sie die Bund-Länder-Beschlüsse aus der vergangenen Woche zur vorsichtigen Lockerung der Maßnahmen mit, sagte die Kanzlerin am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Doch ihre Umsetzung seither bereitet mir Sorgen: Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch."

"Aber gerade weil die Zahlen Hoffnungen auslösen, sehe ich mich verpflichtet zu sagen: Dieses Zwischenergebnis ist zerbrechlich. Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen: auf dünnstem Eis", sagte Merkel weiter. Die heutigen Zahlen sagten nichts darüber aus, wie es in einer oder zwei Wochen aussehe, wenn man zwischendurch deutlich mehr Kontakte zulasse. (Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht.)

Merkel hatte sich bereits vor einigen Tagen schon kritisch zu den Lockerungsdiskussionen geäußert und dafür Kritik geerntet - offenbarte es doch auch Meinungsverschiedenheiten innerhalb der CDU. Virologen geben Merkel jedoch Recht. Zuletzt warnte beispielsweise Christian Drosten, dass die Lockerungen zu früh kämen. Bilder gefüllter Einkaufsläden und ordentlich besuchter Fußgängerzonen bereiten ihm Sorgen. Deutschland sei dabei, seinen Vorsprung zu verspielen, warnt der Virologe. Was meinen Sie? Stimmen Sie Angela Merkel mit ihrer Kritik zu?

akn mit Agenturen