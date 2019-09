Es regnet, es windet, es ist kalt - doch an diesem Morgen kann selbst typisches Hamburger Herbstwetter Andreas Scheuer nichts anhaben. Siegessicher setzt sich der Bundesverkehrsminister einen bunt blinkenden Helm auf den Kopf und schwingt sich auf das Lastenfahrrad. Brille noch schnell zurechtgerückt und los geht's. Mit kräftigen Schritten tritt er in die Pedale, die Journalisten laufen mit den schweren Kameras flink hinterher. So ein Bild bekommt man schließlich nicht alle Tage vor die Linse.

Was einen amüsanten Eindruck erweckt, hat einen bedeutungsvollen Hintergrund. Scheuer besucht die Teststrecke für autonomes und vernetztes Fahren in der Hamburger Innenstadt, fährt selbst ein paar Runden mit dem Auto und testet ein Lastenfahrrad des Halbleiterherstellers NXP, das mit den eigens umgerüsteten Ampeln kommunizieren kann. Die verbauten Sensoren lassen ihr Umfeld auf sie reagieren: Fährt ein Verkehrsteilnehmer auf eine Ampel zu, kann diese auf grün umschalten. Ziel ist die Verbesserung des Verkehrsflusses und der Sicherheit im Straßenverkehr.

Scheuer zeigt sich begeistert von der neuen Technologie und wird nicht müde, zu betonen, wie wichtig die Entwicklung verschiedener Mobilitätsangebote sei. Bloß einen Plan, welche Angebote Priorität haben sollten - der lässt sich zumindest bei diesem Termin nicht erkennen.

Zur Großbildansicht Verkehrsminister Scheuer in Hamburg.

Dafür gibt es aber reichlich Wortmeldungen von Scheuer zur Mobilität von morgen. "Die Mobilitätsmöglichkeiten bedeuten eine Neuverteilung des Verkehrs, dabei müssen wir aber nicht nur Städte, sondern auch das Land betrachten, und auch viel darüber aufklären", warnt er. "Es gibt viele verschiedene Angebote wie Pooling, Sharing und ähnliches. Diese müssen mit der Digitalisierung verzahnt werden, was genau hier passiert ist."

Mehr als 10 Millionen für Hamburgs Teststrecke

Genau hier bedeutet in diesem Fall: eine rund neun Kilometer lange Teststrecke, auf der aktuell zehn Ampeln mit der Technik ausgestattet sind. Bis zum Ende des kommenden Jahres sollen 37 Ampeln und eine Brücke elektronisch so aufgerüstet werden, dass sie Informationen per WLAN an Fahrzeuge übermitteln können.

Die Elektro-Golfs fahren aus Sicherheitsgründen allerdings noch nicht ganz allein, ein geschulter Fahrer, der alle Fahrfunktionen fortwährend überprüft und im Notfall eingreifen kann, sitzt immer am Lenkrad. Die E-Golf-Flotte, mit der unter realen Bedingungen automatisiertes Fahren bis Level 4 getestet wird, wurde von Volkswagen Group Innovation entwickelt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert den Aufbau mit rund 10,7 Millionen Euro.

Auf dem ITS-Weltkongress 2021 sollen die Ergebnisse vorgelegt werden können. NXP-CTO Lars Reger ist mit dem ersten Zwischenfazit derweil zufrieden: "Wir haben bisher sehr gute Ergebnisse der Technik, die funktioniert zuverlässig, das ist besonders wichtig im Innenstadtverkehr mit vielen verschiedenen Verkehrsteilnehmern und unvorhersehbaren Situationen." Eine besondere Herausforderung stelle vor allem das Fehlverhalten anderer Personen dar.

Wann wird autonomes Fahren Realität sein? Reger schätzt: "Autobahnassistenzsysteme wird es in rund zwei Jahren geben, denke ich. Alle fahren hier relativ konstant schnell, in eine Richtung, es gibt keine Kinderspielzeuge oder überraschende Abbieger - deswegen sind Autobahnen ein einfaches Konzept." Innenstädte seien hingegen erst in schätzungsweise acht bis zehn Jahren denkbar.

Zur Großbildansicht DPA Andreas Scheuer (CSU), Bundesverkehrsminister, auf einem Lastenrad.

Kleines Projekt mit nur fünf Wagen

Mit nur fünf Roboterwagen-Prototypen handelt es beim Hamburger Citytest jedoch um ein verhältnismäßig kleines Projekt. Aber, so Scheuer: "Wir müssen in Deutschland mal über unsere Fortschritte reden und da ist diese Teststrecke ein sehr gutes Beispiel. Letzte Woche war der Waymo-Chef bei mir und hat Deutschland große Komplimente gemacht", sagte er im Gespräch mit manager-magazin.de. Waymo denkt aber bei seinen Tests längst in anderen Kategorien als der Hamburger Test: In Chandler setzt Waymo aktuell bereits hunderte Roboterauto-Testwagen ein, während es in der Hansestadt derer erstmal fünf sind.

Kritik am Klein-Klein in Deutschland lässt Scheuer aber nicht gelten. "Wir haben dem automatisierten Fahren schon viel mehr ethische, technische und auch Sicherheitsfragen gestellt und sie beantwortet, bevor es auf's Testfeld ging." Technisch abgehängt sieht er Deutschland noch längst nicht. Die Amerikaner, so Scheuer, "haben da eine andere Herangehensweise und lassen auch mal Fehler zu."

Auch auf die Elektromobilität angesprochen, zeigte er sich von deren breiter Durchsetzung überzeugt - und zwar im besten Tech-Branchenjargon. "E-Mobilität ist keine Übergangstechnologie, sie wird skalieren und kann vor allem in Innenstädten mehr als sinnvoll sein."

Zur Großbildansicht DPA Andreas Scheuer (CSU), Bundesverkehrsminister.

Die Frage sei, welche alternativen Antriebsmöglichkeiten man noch dazu bauen könne. Auf Verzichte und Verbote zu setzen, halte er hingegen für den falschen Ansatz: "Wir sollten nicht nur auf eine Antriebstechnologie setzen, Verbrennungsmotoren müssen verfügbar bleiben!"

Und was passiert mit dem Elektroschrott? "Das ist ein wichtiges Thema, aber da setze ich auf Entwicklung. In Baden-Württemberg wurde vor Kurzem beispielsweise der erste organische Batteriespeicher vorgestellt." Kommenden Donnerstag und Freitag tagt erneut das Klimakabinett. Auch dann soll autonomes Fahren laut Scheuer diskutiert werden.

Bei Detailfragen hat Scheuer offenbar keine klaren Antworten - und verweist dann gerne auf Projekte, Studien oder wiederholt, dass man "auf einem guten Weg" sei. Eine klare Strategie für die Mobilität der Zukunft wird so im Hamburger Regenwetter nicht erkennbar - Scheuer will zwar in alle Richtungen voranfahren, allerdings mit unbestimmtem Ziel.