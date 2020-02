Coronavirus Ticker Vier Kita-Kinder in Heinsberg mit Coronavirus infiziert

Das Coronavirus hat die Weltwirtschaft im Griff. In Deutschland breitet sich die Krankheit weiter aus. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Newsticker.

15 Uhr: Im besonders vom neuartigen Coronavirus betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen haben sich vier Kindergartenkinder infiziert. Sie gehen in die Kita im Kreis Heinsberg, in der eine an Covid-19 erkrankte Frau als Erzieherin arbeitet. Das teilte der Kreis Heinsberg am Samstag nach einer Sitzung des Krisenstabs mit. Den Kita-Kindern im Kreis Heinsberg gehe es gut, sagte eine Sprecherin des Kreises. Sie zeigten "allenfalls leichte Erkältungssymptome". Bei vier von rund 100 getesteten Jungen und Mädchen war der Befund positiv. Weitere rund 14 Kinder seien zu dem freiwilligen Test nach bisherigen Erkenntnissen nicht erschienen. Insgesamt sei die Zahl der Personen, die sich im Kreis Heinsberg mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachweislich infizierten, damit bis Samstagmittag auf 60 gestiegen.

14 Uhr: Für ganz Deutschland zählte das Robert Koch-Institut bis Samstagvormittag 66 nachgewiesene Infektionen, weiterhin hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Zusätzliche Fälle wurden im Laufe des Tages gemeldet. Betroffen sind auch die Bundesländer Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen und Hamburg beziehungsweise Schleswig-Holstein.

13.30 Uhr: Der Sorge vor dem Virus fiel am Samstag auch die für Dienstag geplante Sterneverleihung des Restaurantführers Guide Michelin zum Opfer. Die Auszeichnung der Restaurants erfolge nun in einer "digitalen Pressekommunikation", wie Michelin-Sprecher Florian Flaig mitteilte. Zu der in der Hamburger Handelskammer geplanten Veranstaltung wurden rund 400 Besucher aus der Spitzengastronomie erwartet.

13 Uhr: Dem deutschen Einzelhandel bereiten erste Hamstereinkäufe wegen der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland bislang keine Sorgen. Die Lieferstrukturen im Handel seien effizient und gut vorbereitet, die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet, sagte der Sprecher des Handelsverbands Deutschland, Kai Falk am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Einschränkungen bei der Warenverfügbarkeit im Handel seien bislang nicht festzustellen, sagte Falk weiter. Wie die weitere Verbreitung des Virus die Konsumstimmung und das Kaufverhalten beeinflusst, bleibe abzuwarten. Die Unternehmen seien mit den Behörden in Kontakt, um auf weitere Entwicklungen und Empfehlungen zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter angemessen reagieren zu können.