Leichter Inflationsrückgang vor allem durch Steuererleichterungen

Eine nachhaltige Entspannung bei den Preisen sehen auch andere Experten vorerst nicht. "Man darf sich nicht Sand in die Augen streuen lassen", sagte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "Es sind ja insbesondere fiskalische Entlastungsmaßnahmen, die die Inflation etwas heruntergebracht haben." Das führe aber nicht an der Tatsache vorbei, dass wir bis zum Jahresende Inflationsraten von über 7 Prozent in Deutschland messen werden. Erst ab Januar 2023 dürfte es dann nach unten gehen, wenn nicht neue Krisen ausbrechen sollten.

Die Bundesregierung versucht, die Menschen unter anderem durch einen befristeten Tankrabatt und ein Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu entlasten. Am 4. Juli will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD; 64) in einer sogenannten konzertierten Aktion zusammen mit Spitzenvertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber darüber beraten, wie die Preisentwicklung in den Griff zu bekommen ist.