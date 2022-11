Die von Russland ausgelöste Energiekrise schürt in Deutschland Sorgen, das Land könnte weite Teile der Industrielandschaft verlieren, von deren Erhalt es in den vergangenen Jahrzehnten so profitiert hat. Solche Befürchtungen sind nach Einschätzung von Ökonomen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) allerdings deutlich übertrieben.