Historische Sitzung im Bundestag Deutschland investiert 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr

Als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine vollzieht Deutschland eine Kehrtwende seiner Außen- und Sicherheitspolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte einen massiven Ausbau der Streitkräfte durch ein "Sondervermögen Bundeswehr" an und will dafür auch das Grundgesetz ändern. "Wir erleben eine Zeitenwende", sagt Scholz.