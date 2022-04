Deutscher Expat in Shanghai rastet aus "Dieses System ist lächerlich und eine Schande"

"Eine Schande. Lächerlich. Ein Witz."

Soweit der sachliche Teil. Der rund neunminütige Mitschnitt des auf Englisch geführten Telefongesprächs ist vor allem ein lautstarker Wutausbruch und eine Dauerbeschimpfung. Der Mann entlädt seinen Frust und seinen Zorn über der Übersetzerin, die am Anfang noch bestimmt aufzutreten versucht ("if the government says you have to go to the camp, you have to go"), am Ende aber kaum noch zu Wort kommt. Es fallen Worte wie "Schande für China", das Handeln der chinesischen Regierung sei "ein einziger Witz", die Stadtverwaltung in Shanghai sei schlechter organisiert als ein Kindergarten und greife zu "lächerlichen" Maßnahmen. Die Menschen in Shanghai hätten keine Angst vor einer Covid-Infektion, sondern vor allem davor, sich in die Hände der CDC begeben zu müssen. Die genaue Identität des Mannes konnte manager magazin bis Donnerstagnachmittag nicht verifizieren.