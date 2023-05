Der US-Republikaner Ron DeSantis will seine erwartete Bewerbung für die Präsidentschaftswahl 2024 mehreren US-Medienberichten zufolge am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst Twitter verkünden. Bei einer dort ausgestrahlten Unterhaltung mit dem scheidenden Twitter-Chef Elon Musk soll der Gouverneur von Florida demnach seinen Plan darlegen, republikanischer Kandidat werden und damit Donald Trump in den republikanischen Vorwahlen herausfordern zu wollen. Die Veranstaltung soll um 18.00 Uhr Ortszeit (Mitternacht MESZ) beginnen.