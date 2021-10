Sondierungsgespräche Das Ringen um die neue Regierung beginnt

Eine Woche nach der Bundestagswahl kommt das Ringen um ein neues Regierungsbündnis voll in Gang. Am Sonntag wollte die SPD erst mit der FDP und danach mit den Grünen die Chancen für eine Ampel-Koalition sondieren. Am Abend soll eine erste Runde von FDP und CDU/CSU folgen.