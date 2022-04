Lobbycontrol hält Wechsel für problematisch

Holefleisch berichte direkt an den Chef von MSL in Deutschland, Wigan Salazar, hieß es weiter in der am Donnerstag erschienenen Mitteilung. Zuletzt arbeitete Holefleisch bei der Post, wo er den Titel «Senior Expert Corporate Affairs» bei DHL trug, und davor 13 Jahre lang bei den Grünen.

Die Organisation Lobbycontrol bezeichnete den Wechsel von Holefleisch als "aus mehren Gründen problematisch". MSL sei mitunter für ausländische Regierungen tätig, "vor einigen Jahren etwa für Saudi-Arabien", schrieb Lobbycontrol auf Twitter. "Mit dem Ehemann der deutschen Außenministerin werben zu können, dürfte der Agentur bei der Kundenakquise sicherlich einige Vorteile bringen."