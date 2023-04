Cum-ex-Skandal Union pocht auf Untersuchungsausschuss, SPD blockiert

Die Union pocht auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Finanzskandal bei der Hamburger Warburg-Bank. Der Bundestag verwies den entsprechenden Antrag von CDU/CSU am Donnerstag an den Geschäftsordnungsausschuss des Parlaments. Aus der Ampel-Koalition verlautete, dort brauche es eine Mehrheit, um den genauen Untersuchungsauftrag festzulegen, die die Union nicht habe. Allerdings wurde in der Ampel aus SPD, Grünen und FDP die Erwartung geäußert, dass sich am Ende alle Fraktionen einigen auf einen dann wohl abgespeckten Prüfauftrag.