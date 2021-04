Das Warburg-Drama, Teil 2 Warum Hamburg auf 47 Millionen Euro Steuern verzichtete

Am Anfang wollte die Steuerbeamtin Frau P. die Cum-Ex-Millionen der Warburg-Bank zurückholen. Am Ende legte sie sich mit den höchsten Steuerbeamten des Landes an, um die potenziellen Steuersünder zu schützen. Auch persönlich hatte sie Kontakte zur Bank.

und Oliver Schröm Von Oliver Hollenstein