Daniel Stelter ist selbstständiger Makroökonom und Strategieberater. Er betreibt den Blog "Think beyond the obvious" und ist Kolumnist ("Stelter direkt") auf manager-magazin.de. Mariana Mazzucato ist eine der profiliertesten Ökonominnen der Welt. Sie ist Professor in the Economics of Innovation and Public Value am University College London.

Foto: [M] David Vintiner für manager magazin, David Vintiner