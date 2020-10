19.059 Corona-Neuinfektionen in Deutschland Bund und Länder bereiten sich auf den Notfall vor

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt erstmals über 19.000 am Tag - in den USA springt sie über die Marke von 100.000. Bund und Länder vereinbaren, im Notfall Covid-19-Intensivpatienten deutschlandweit zu verteilen.