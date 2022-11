Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon hat die Weltklimakonferenz ein Scheitern abgewendet und eine Einigung erzielt. Die rund 200 Teilnehmerstaaten verständigten sich am Sonntag in Scharm el-Scheich darauf, einen Fonds zur finanziellen Unterstützung ärmerer Länder einzurichten, die von Folgen der Erderwärmung besonders hart betroffen sind. Bekräftigt wurde zudem die Vorgabe, die Kohlenutzung herunterzufahren. Der von einigen Ländern geforderte Abschied von sämtlichen fossilen Brennstoffen, also auch von Öl und Gas, floss in den Abschlusstext jedoch nicht ein.