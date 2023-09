Buchs Gegenkandidatin ist Margarita Delgado (60), Vizepräsidentin der spanischen Zentralbank. Beobachter rechnen ihr nur noch wenig Chancen zu, auch wenn sie im Währungsausschuss des Europaparlaments mehr Rückhalt genießt, so DIE SPIEGEL. Dort müsste sich Buch am 20. September einer öffentlichen Anhörung stellen, die Personalie letztlich absegnen muss der EU-Rat am 16. Oktober.