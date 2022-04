Christine Lagarde ist eine der mächtigsten und erfahrensten Frauen in der internationalen Wirtschaftspolitik. Die gelernte Juristin begann ihre Karriere bei der US-Großkanzlei Baker McKenzie und stieg dort zur ersten weiblichen Vorsitzenden auf. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag wechselte sie 2005 in eine konservative französische Regierung, in der sie das Handels- und später das Wirtschafts- und Finanzministerium führte. 2011 wurde sie Chefin des Internationalen Währungsfonds. Seit Ende 2019 steht sie an der Spitze der EZB. Im Entscheidungsgremium der Notenbank, dem 25-köpfigen EZB-Rat, sitzt außer Lagarde nur eine weitere Frau: Isabel Schnabel (50), die EZB-Direktorin aus Deutschland.

Lagarde will auch ihre eigene Führungsrolle in diesem Sinne ausüben. Es sei ihr wichtig, den Menschen zu vermitteln, dass ihre Sorgen bei der EZB gehört und ernst genommen werden, so die Euro-Hüterin. Nicht nur Finanzspezialisten, sondern auch der breiten Öffentlichkeit wolle sie das Handeln der Notenbank erklären. Aktuell bedeute dies, "dass wir unbeirrt an unserer Verpflichtung festhalten, unser Inflationsziel von 2 Prozent auf mittlere Sicht zu erreichen".

Frauen seien besonders gefragt, wenn es darum geht, die aktuellen Krisen in der Welt zu bewältigen. Diesen Appell richtete EZB-Chefin Christine Lagarde (66) am Mittwochabend beim Top100 Frauen-Dinner in Hamburg an mehr als 100 Entscheiderinnen aus der deutschen Wirtschaft. Das Netzwerktreffen, das das manager magazin und die Boston Consulting Group jährlich ausrichten, ehrt die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft sowie herausragende weibliche Führungskräfte. Dieses Jahr ging der Preis der "Prima inter Pares" an Thyssen-Chefin Martina Merz (59).

Top100 Frauen: Martina Merz als "Prima inter Pares" geehrt

Bei der Veranstaltung Top100 Frauen ging es bei vielen Tischgesprächen darum, wie Frauen in Spitzenpositionen ihren Einfluss für mehr Vielfalt und Gleichberechtigung einsetzen können. Die Laudatio auf Preisträgerin Martina Merz (59) von Thyssen Krupp hielt Multiaufsichtsrat Karl-Ludwig Kley (70), mit dem Merz länger im Lufthansa-Aufsichtsrat zusammengearbeitet hatte. In seiner Rede spielte Kley auf Merz' Durchsetzungskraft schon in jungen Jahren an. Darüber hinaus hob er ihre Geradlinigkeit und ihren persönlichen Anstand hervor, der sie als Führungskraft auszeichne.

Die ThyssenKrupp-Chefin kämpfe stets "für die Sache und nicht für das Ego", betonte Kley. Ein Thema, das Merz anschließend mit Blick auf die Lage in der Ukraine aufgriff. "Die Gesellschaft erwartet von Menschen in Führung, dass wir jetzt zusammenrücken und gemeinsam gegen diese Unmenschlichkeit ankämpfen", sagte sie. Dabei warb sie dafür, als Person in Führung bei aller nötigen Rationalität auch stets emphatisch zu sein.

ThyssenKrupp hat aktuell wie viele Unternehmen massiv mit den steigenden Energiepreisen zu kämpfen. Ihr Berufsleben spiele daher aktuell vor allem "on the dark side of the moon", so die Vorstandsvorsitzende. Sie sei aber keine, die bei Unwegbarkeiten schnell aufgebe, bekräftigte Merz mit Blick auf ihren Ende 2023 auslaufenden Vertrag. Die Aufgabe von Führungskräften sei, auch in schwierigen Zeiten Hoffnung zu verbreiten und zu stärken, betonte sie. Zum Abschluss ihrer Rede zitierte sie die letzten Zeilen eines Gedichts, das die amerikanische Poetin Amanda Gorman bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden vorgetragen hatte:

"When day comes we step out of the shade […]

For there is always light, if only we're brave enough to see it.

If only we're brave enough to be it".

Die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft werden jährlich in sieben Kategorien ausgezeichnet: Managerinnen, Unternehmerinnen, Aufsichtsrätinnen, Expatriates, Partnerinnen, Influencerinnen und Watchlist.

