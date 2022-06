Für die September-Sitzung hat die Notenbank einen weiteren – dann womöglich größeren – Zinsschritt in Aussicht gestellt.

"Renditebremse" soll Folgen für Italien lindern

Mit der Anhebung der Zinsen und dem Auslaufen der Wertpapierkäufe durch die EZB kommen auf hoch verschuldete Staaten in Südeuropa Milliardenkosten zu. Die Renditen für Staatsanleihen von Italien und anderen stark verschuldeten Länder sind in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt. Die EZB plant daher eine Renditebremse, an deren Ausgestaltung derzeit noch gearbeitet wird. "Das neue Instrument muss wirksam sein, gleichzeitig aber auch verhältnismäßig und mit ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen versehen, damit die Mitgliedstaaten weiterhin eine solide Finanzpolitik verfolgen können", sagte Lagarde.