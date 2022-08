Laut Capital-Economics-Expertin Yue hat das Vertrauen in den Wohnungsmarkt in der Immobilienkrise gelitten und die strikten staatlichen Lockdowns in der Corona-Krise haben überdies für Unsicherheit gesorgt: "Das sind Bremswirkungen, die die Geldpolitik nicht so leicht lösen kann."

China hat versucht, in Großstädten wie Shanghai mit strikten Ausgangssperren die Ausbreitung des Corona-Virus unter Kontrolle zu bringen. Doch neue Ausbrüche lassen Zweifel an der Wirksamkeit der Strategie aufkommen. "Lockdown-Risiken und Bedenken im Zusammenhang mit der Immobilienwirtschaft bestehen weiterhin – auch wenn wir davon ausgehen, dass dieser Gegenwind nachlassen wird. Ohne ausgleichende Stimulierungsmaßnahmen scheint das Ausmaß der Probleme im Immobiliensektor jedoch nicht behebbar", so die Einschätzung der Ökonomen des Vermögensverwalters Nikko Asset Management.