Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sind in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 eingebrochen. Das geht aus offiziellen Daten hervor, die am Samstag in China veröffentlicht wurden. Den Daten des Nationalen Statistikamtes (NBS) zufolge sanken die Gewinne von Januar bis April um 20,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, verglichen mit einem Rückgang von 21,4 Prozent in den ersten drei Monaten.