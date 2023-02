Abgesehen von den genannten kritischen Vorleistungen ist die Bedeutung Chinas für die deutsche Wirtschaft der Analyse zufolge aber überraschend gering. Nur etwa 0,6 Prozent der direkten Vorleistungen, die für die deutsche Produktion benötigt werden, stammen den Berechnungen nach aus China. Wichtiger sind demnach sowohl die USA (0,8 Prozent) als auch Frankreich (0,7 Prozent). Werden indirekte Vorleistungen mit einbezogen, die Deutschland aus Drittländern bezieht und die dort mit Hilfe chinesischer Vorprodukte hergestellt werden, steigt der Anteil Chinas an der Produktion auf 1,5 Prozent.

Bei Endprodukten nur von geringer Bedeutung

Auch im Bereich der in Deutschland konsumierten Endprodukte ist China dem IfW zufolge nur von untergeordneter Bedeutung. Direkt stammen 1,4 Prozent der hier konsumierten Leistungen aus der Volksrepublik. Unter Berücksichtigung indirekter Verflechtungen steigt der Anteil auf 2,7 Prozent. "Die Bedeutung Chinas für den Endverbrauch ist somit fast doppelt so hoch wie für die deutsche Produktion", so die Forscher.