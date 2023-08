Stagnation und Deflation China braucht ein Update – oder eine Revolution

In China jedenfalls lieferten die roten Eliten über Jahrzehnte ihren Teil des Deals. Von Anfang der 1990er Jahre bis zur westlichen Finanzkrise 2008 legte die Wirtschaftsleistung pro Kopf Jahr für Jahr zwischen 7 und 14 Prozent zu, wie aus Weltbank-Statistiken hervorgeht . Danach flauten die Zuwächse ab, lagen aber bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 immer noch zwischen 5 und 10 Prozent – jährlich.

China mochte unfrei bleiben und seine Bewohner mit einem zunehmend übergriffigen Überwachungsapparat drangsalieren. Aber die dadurch erkaufte Stabilität bot auch einen relativ sicheren und vorhersehbaren Rahmen, der langfristige Investitionen begünstigte.

Doch diese Ära sei vorbei, argumentiert Adam Posen (57), Chef des Washingtoner Peterson Institute for International Economics. In einem derzeit vieldiskutierten Beitrag für das Fachblatt Foreign Affairs hat er kürzlich dargelegt, dass das rote Wirtschaftswunder am Ende sei. Wachstumsraten von um die 5 Prozent, wie sie aktuell noch der Internationale Währungsfonds (IWF) oder die OECD prognostizieren , seien viel zu hochgegriffen. China stehe vor einer langen Stagnation. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft wären erheblich. Gerade Deutschland, dessen Exportindustrie sich immer stärker auf China fokussiert hat, würde erheblich darunter leiden.

Ein neuer (schlechterer) Gesellschaftsvertrag

Posens Kernargument: Unter Staats- und Parteiführer Xi Jinping (70) habe das System seinen Charakter verändert – und seinen vormaligen Gesellschaftsvertrag aufgekündigt. Seit 2012 fungiert Xi als Pekings starker Mann, inzwischen in seiner dritten Amtszeit, umflort von einem zunehmend bizarren Personenkult. Beschränkungen der Freiheit sorgen nun nicht mehr für jene Sicherheit, die Investitionen begünstigt und damit die Basis für weiteres Wirtschaftswachstum schafft, sondern für fundamentale Unsicherheit – Gift für Investitionen und unternehmerische Dynamik.

Statt staatlicher Stabilität und Berechenbarkeit hat Chinas Bevölkerung in den vergangenen Jahren buchstäblich am eigenen Leib erfahren, wie erratisch und im Zweifel brutal die Parteiführung vorgeht. Ohne Vorwarnung trafen drakonische Lockdowns Wohnquartiere, Betriebe und ganze Megametropolen. Kein anderes Land hat so lange und so drastische Pandemie-bedingte Einschränkungen durchlitten. Ende vorigen Jahres kam dann – nach Demonstrationen in vielen Städten – das Ende der Lockdowns ebenso überraschend wie unvorbereitet.

Auch in die Wirtschaft hat sich Xis Regime immer intensiver eingemischt. Einen Wirtschaftsbereich nach dem anderen hat sich die Pekinger Führung vorgenommen: die unternehmerischen Möglichkeiten beschnitten, ganze Geschäftsmodelle ausgehebelt (darunter den kommerziellen Bildungssektor), Börsengänge im Ausland von einem Tag auf den anderen untersagt und erfolgreiche Tech-Unternehmer wie Alibaba-Gründer Jack Ma (58) aus Führungspositionen gedrängt.