Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich auf ein drittes Entlastungspaket für Menschen in Deutschland angesichts hoher Energiepreise geeinigt. Das Paket der Bundesregierung hat ein Volumen von mehr als 65 Milliarden Euro. Das geht aus einem am Sonntag in Berlin veröffentlichten Papier hervor.